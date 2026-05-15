ファミリーマートは5月12日より、アイビーカンパニーのブランド「Afternoon Tea」が監修するドリンク2商品を順次発売します。■黒糖ロイヤルミルクティーと白桃香るルイボスティー「ファミマル黒糖ロイヤルミルクティー」（192円）は、通常のロイヤルミルクティー比1.3倍のアッサム茶葉を使用。ミルクと黒糖と紅茶の味わいを組み合わせたフレーバーミルクティーとなっています。「ファミマル白桃香るルイボスティー」（118円）