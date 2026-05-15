みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。モンテールから世界中で愛されるプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」監修の期間限定スイーツが定期的に発売されているのをご存知でしょうか？チョコレート好きの私が毎回楽しみにしているこのシリーズ。早速食べてみたので、その味わいをレポートします。■高級感たっぷり！開ける前から気分が上がるパッケージまず目を惹くのは、高級感を感じるゴ