女優として唯一無二の存在感を放ちながら、自身のファッションブランド「RE.」を手がけるなど、クリエイティブな才能でも注目を集める仲里依紗さん。2026年3月14日に開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（以下TGC）では、約14年ぶりにランウェイに登場。自身のブランドをまとい、エネルギッシュな魅力を発揮しました。マイナビウーマンでは、そんな仲さんのバックステージを直撃！ファッ