5月10日は母の日。カーネーションなどのお花や実用的なものをプレゼントするのも良いけれど、せっかくなら人とは被らないものをプレゼントできたらと悩んだ人もいたのではないでしょうか？ニューヨーク発のファッションブランドTheoryでは、母の日に合わせたイベントを実施。ファッションアイテムと共に特別なギフトをプレゼントできるということで、青山店を取材してきました。■購入特典でリネンキャップをプレゼント 青山店では