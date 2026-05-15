取材・文：瑞姫撮影：大嶋千尋編集：杉田穂南／マイナビウーマン編集部共働きで子どもを意識的に作らない・持たない夫婦「DINKs」が予期せぬ妊娠をきっかけに崩れていく姿を描いた衝撃作を連続ドラマ化した「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」（テレ東系）が月曜夜11時06分から放送中。美容師として働き、夫・哲也と共に DINKs を選択した主人公・金沢アサ役を、ドラマ初主演の宮澤エマさん、避妊具に穴を開けるとい