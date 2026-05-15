きょう未明、山形県東根市の国道１３号でバイクが転倒しているのが見つかりました。運転していたとみられる２０代の男性が心肺停止の状態で発見され、病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。 【写真を見る】国道13号でバイクが転倒運転していた神奈川県に住む20代男性が死亡縁石に衝突かヘルメットが外れた状態で発見（山形・東根市） 警察によりますと、きょう午前２時過ぎ、東根市東根甲の国道１３号で転倒