グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は5月15日、「東京ばな奈 ミニオン『見ぃつけたっ』 バナナシェイク味」をJR東京駅 HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事場にて先行販売します。6月1日からは、東京ばな奈sなど各店でも順次販売を開始します。■『東京ばな奈 ミニオン』とろ〜りまろやか“バナナシェイク味”バナナが大好物のミニオンが「東京ばな奈」になっちゃった！累計販売個数660万個を突破した大人気