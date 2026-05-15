山形県鶴岡市の月山高原牧場で牛の放牧がはじまり、牛たちが涼しく広い牧場を元気よく走り回っています。 【写真を見る】新緑の高原を走り回る牛たち！草をもりもり食べる姿も月山高原牧場で牛の放牧はじまる（山形・鶴岡市） 鶴岡市の月山高原牧場では、毎年この時期に農家から牛を預かり放牧しています。去年までは庄内地域の牛のみを受入れていましたが、今年から朝日町や寒河江市からも受入れ、全体で１４５頭の牛を受け