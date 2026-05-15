ユナイテッドアローズが展開するユナイテッドアローズは、成城石井と初のコラボレーションとして、オリジナルショッピングバッグ2型を2026年5月17日より成城石井の店舗および公式オンラインショップ「成城石井.com」にて数量限定で発売します。■ユナイテッドアローズと成城石井の価値観をカタチに本コラボレーションは、両社が大切にしてきた「良いものを選び、その価値を丁寧に届ける」という姿勢や、日常の暮らしを豊かにする提