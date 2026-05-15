クレアは5月13日に、同社の運営するスマートフォン修理店「スマートドクタープロ 大阪心斎橋本店」（大阪府大阪市）において、修理品質管理に活用している広帯域無線通信テスタ「Rohde ＆ Schwarz CMW500」による、検証プロセスの内容を公開した。●電波測定器CMW500による品質検証プロセスを公開「スマートドクタープロ」は、電気用品安全法（PSE）に準拠した、スマートフォン修理業務に取り組んでいる独立系修理ブランド。総