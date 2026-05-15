アルネ・スロット体制は、３年目に突入する模様だ。日本代表のキャプテン遠藤航も所属するリバプールは昨季、ユルゲン・クロップの後任スロットの下でプレミアリーグ制覇を達成した。しかし、今季は思うように勝ち星を積み上げられず、早々と優勝争いから脱落。残り２試合の時点で４位で、首位のアーセナルに勝点20差をつけられている。支持率は低下し、監督交代を求める声が上がっているが、本人は続投する気満々だ。英衛星