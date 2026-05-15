アトラグループ [東証Ｓ] が5月15日昼(12:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終損益は1億1300万円の赤字(前年同期は1900万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 併せて、通期の同損益を従来予想の6000万円の黒字→2500万円の赤字(前期は2億5800万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 同時に、1-6月期(上期)の同損益を従来予想の2000万円の赤字→8000万円の赤字(前年同期は1億1500万円