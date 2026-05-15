東邦銀行 [東証Ｐ] が5月15日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比52.6％増の170億円に拡大し、27年3月期も前期比14.7％増の196億円に伸びを見込み、11期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を16円→17円(前の期は9円)に増額し、今期も前期比4円増の21円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年