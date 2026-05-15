リード [東証Ｓ] が5月15日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の経常損益(非連結)は7900万円の赤字(前の期は3900万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、27年3月期は8000万円の黒字に浮上する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の12円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比11倍の1億2600万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.3％→7.1％に急改