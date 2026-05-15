日本アジア投資 [東証Ｓ] が5月15日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は5億7900万円の赤字(前の期は1億4100万円の黒字)に転落した。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は2700万円の赤字(前年同期は1億5500万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-22.6％→1.2％に急改善した。 株探ニュース