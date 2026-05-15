ファーストアカウンティング [東証Ｇ] が5月15日昼(12:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期非連結比89.9％増の1.3億円に拡大し、通期計画の3.1億円に対する進捗率は42.0％に達し、3年平均の28.5％も上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の12.7％→20.0％に急上昇した。 株探ニュース