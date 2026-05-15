ツカモトコーポレーション [東証Ｓ] が5月15日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は1.8億円の黒字(前の期は2.1億円の赤字)に浮上し、27年3月期の同利益は前期比10.5％増の2億円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比33.3％増の2.7億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.1％→6.1％に改善した。 株探ニュース