ラックランド [東証Ｐ] が5月15日昼(12:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比16.5％増の6.9億円に伸び、1-6月期(上期)計画の12億円に対する進捗率は58.1％に達し、5年平均（ただし赤字期を除く）の49.1％も上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.7％→6.4％に改善した。 株探ニュース