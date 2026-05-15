日経225先物は11時30分時点、前日比750円安の6万1970円（-1.19％）前後で推移。寄り付きは6万3090円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万3045円）を上回る形で、買いが先行して始まった。現物の寄り付き後ほどなくして、6万3280円まで上げ幅を広げる場面もみられた。ただし、その後はロング解消の動きが強まり中盤にかけて下落に転じると、終盤にかけてショートの動きが強まり、6万1800円まで下落幅を広げている。 米