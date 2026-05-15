エスイー [東証Ｓ] が5月15日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比33.2％減の5.9億円に落ち込んだが、27年3月期は前期比1.5％増の6億円に伸びる見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比1円減の12円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比61.1％増の4.1億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.2％→5.3％に改善した。 株探ニ