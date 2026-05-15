サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）が6月11日から7月19日にかけて行われる。15日には日本代表メンバーも発表予定となっており、本大会開幕まで1カ月を切る中、各国の陣容に注目が集まっている。そうした中、米スポーツ専門局『ESPN』は12日（日本時間13日）、W杯出場国のパワーランキングを発表。優勝候補国が上位に名を連ねた。 ■欧州の強豪2カ国が高く評価 23回目を迎える今回のW杯は、