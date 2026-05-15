札幌市豊平区の羊ケ丘でクマの姿が確認されたことを受け、市の職員らが痕跡調査に入りました。市によりますと、周辺で相次いで確認されている個体と同じ可能性があるということです。札幌市豊平区羊ケ丘では５月１４日午後８時すぎ、北海道農業研修センターの敷地内に設置されたカメラでクマ１頭が確認されました。羊ケ丘では５月７日や１３日も、森林総合研究所の固定カメラで体長１．２メートルから１．３メー