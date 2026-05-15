自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」制度の開始から１か月が経ちました。道警によると、北海道内では４月だけで３６件の青切符が交付されたということです。４月１日から導入された自転車の「青切符制度」は、１６歳以上を対象に１００以上の違反行為に反則金が科されます。道警によりますと、４月の１か月間で道内では３６件の青切符を交付したということです。なかでもスマートフォンを操作しながら運転する、いわゆ