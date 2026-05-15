自宅や施設で療養する患者の容体が急変した際などに駆け付ける「ホスピスカー」の運用が姶良市で始まっています。緊急往診車「ホスピスカー」の運用を始めたのは姶良市の「ほほ笑み在宅医療クリニック」です。ホスピスカーは、自宅や施設で療養している患者の容体が急変した際などに医師や看護師、救急救命士などが乗り、いち早く患者のもとへ駆けつけるものです。赤色灯やサイレンが搭載され、緊急走行も