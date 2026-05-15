県上五島病院が去年9月、分娩対応を休止したことを受け、女性議員でつくる協議会が県に対し、分娩機能の早期の再構築などを要望しました。 要望書を提出したのは、女性の国会議員や県議などでつくる協議会です。 去年9月に、新上五島町で唯一の基幹病院「県上五島病院」が分娩を休止したことを受けて県に対し、分娩機能の早期の再構築や、県主導で医師や助産師を確保することなどを求めました。 （県女性議員協議会 前田 あ