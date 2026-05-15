タイ・プーケットで中国人観光客が保護対象のブダイを違法に捕獲し殺していたとして、批判の声が上がっている。香港メディアの香港01が14日に伝えた。現地メディアによると、先日、「中国人観光客のグループがプーケットのカタビーチ付近の岩場で夜間にダイビングを行い、魚突き用のヤスで保護対象のブダイを捕獲していた」とする投稿が拡散された。投稿者によると、この行為を目撃したのは9日夜のことで、その場で何度も捕獲をや