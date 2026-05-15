岐阜県と長野県にまたがる北アルプスの乗鞍岳で山開きが行われ、山岳道路「乗鞍スカイライン」が開通しました。15日朝の山開きには、行政や地元の観光関係者などおよそ30人が出席し、これから始まる夏山シーズンの登山者の安全を祈願しました。また、岐阜県側のルートで全長14.4kmの山岳道路・乗鞍スカイラインも15日に開通し、観光客がシャトルバスに乗って雄大な北アルプスのパノラマを楽しんでいました。乗