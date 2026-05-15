お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕（49）が14日、自身のインスタグラムを更新。同日に第1子誕生を発表した相方・田中卓志（50）を祝福するとともに、先日自身の長女も11歳の誕生日を迎えたことを報告した。【写真】「大きくなったなぁ」「もうすっかりお姉さんですね」11歳を迎えたアンガールズ山根の長女山根は「田中の子供も産まれてめでたい そして娘も先日誕生日でした おばあちゃんがフルーツの盛り合わせ作ってくれ