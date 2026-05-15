声優・伊藤彩沙の写真集（6月24日発売）のタイトルが「アヤサージュ」に決定した。あわせて表紙も解禁となり、通常カバーは、シンガポールのホテル内で撮影した大人の甘さを感じる一枚になっている。【写真】過激な豊満ボディ！水着＆ランジェリー姿の伊藤彩沙タイトルは伊藤自らが名付け、「“少し大人な私、でも自分らしさを大切に”という意味を込めて、このタイトルにしました」とコメント。また、6月27日・28日に開催され