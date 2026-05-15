俳優の安藤サクラと小松菜奈が、22日発売のモード誌『SPUR』7月号（集英社）の表紙に登場。シャネルのアンバサダーとしても活躍する2人が、シスターフッドを感じるメゾンの世界観を表現する。【写真】床に寝そべり大胆ポーズ！“ほっそり”美ウエストをのぞかせる小松菜奈今号は、『Ready for Summer？』と題し、夏のおしゃれを総特集する本誌と、シャネルの2026年メティエダールコレクションを主軸にした1冊まるごとシャネル