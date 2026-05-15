TOHOシネマズは、全国の劇場で販売する『TOHOシネマズ ポップコーン』（全ラインナップ）が、日本フードアナリスト協会主催の「ジャパン・フード・セレクション」（2026年5月度／第99回／食品・飲料部門）において、最高評価となる「グランプリ」を受賞した。なお「グランプリ」は、100点満点中90点以上の極めて高い評価を得た商品に与えられる最高評価とされている。【画像】映画館で何食べてるの…ちいかわ初のマナーCMグラ