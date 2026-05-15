韓国大統領府は高市首相が今月19日から20日にかけて韓国を訪問し、李在明大統領と首脳会談を行うと発表しました。韓国大統領府によりますと、高市首相は今月19日から20日にかけて、李在明大統領の出身地、韓国南東部・安東を訪れるということです。ことし1月に李大統領は高市首相の出身地である奈良を訪れていて、今回の訪問は答礼的な位置付けということです。日韓両首脳による会談では両国間の関係強化について議論するほか、中