鈴木農水相は、中東情勢の影響を理由に食品メーカーでパッケージの変更が相次いでいることについて、ナフサ由来の化学製品は全体で足りていると強調しました。鈴木農水相「食品包装に必要な資材など、ナフサ由来の化学製品の供給につきましては、全体として年を越えて継続できる見込みと承知している」鈴木農水相は、カルビーなどがパッケージの色を減らすなどしているのは将来に対する予防的なもので、現時点で印刷インクなどの供