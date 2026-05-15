結成16年以上の漫才師による賞レース『アサヒ ゴールド presents THE SECOND 〜漫才トーナメント〜2026』（フジテレビ系／5月16日後6：30 ※一部地域を除く） 。いよいよ迫る「グランプリファイナル」を前に、過去3回演出を務め、今年から新たに総合演出に就任したフジテレビ・角山僚祐氏にインタビューを敢行した。「なぜこんなドラマが生まれるのか」と語るほどの注目カード、そして賞レースにおける「エモさ」と「笑い」の