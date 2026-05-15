将棋の伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦挑戦者決定リーグ白組プレーオフ1回戦が5月15日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、伊藤匠二冠（叡王、王座、23）と藤本渚七段（20）が現在対局中だ。三者で争われることになった今期の王位リーグ白組。大注目の1回戦は、後手番となった藤本七段が三間飛車を志向した。【映像】伊藤ニ冠VS藤本七段 注目のプレーオフ！藤井聡太王位（竜王、名人、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を争う