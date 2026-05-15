ニッポン放送では、22日午後10時から特別番組「オールナイトニッポンGOLD〜映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』SP〜」の放送が決定。1983年以来、実に43年ぶりの『オールナイトニッポン』×『スター・ウォーズ』の特番となる。【写真】『スター・ウォーズ』を語り尽くす出演者たち1977年の全米公開以来、40年以上にわたり世界中で愛され続けてきた『スター・ウォーズ』の7年ぶりの劇場版最新作『ス