アメリカ・メリーランド州の海軍士官学校で5月13日、「ハーンドン・モニュメント・クライム」というイベントが行われた。植物性の油がたっぷり塗られた、6.4mの記念碑の先にある帽子を交換するというのが、新入生たちのミッションとなっている。【映像】ミッションクリア！→大歓声の瞬間（実際の映像）シャツを脱ぎ、油を拭き取りながら悪戦苦闘する生徒たち。土台となる生徒が腕を組みピラミッドを作る中、足で頭を踏まれな