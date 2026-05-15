日本サッカー協会は15日午後2時からW杯北中米3カ国大会（6月11日開幕）に臨む日本代表26人を発表する。都内で森保一監督が記者会見に臨み、メンバーの名前を一人ずつ読み上げる。22年W杯カタール大会のメンバー発表では、GK3人を発表後にフィールドプレーヤーを年齢順に読み上げたが、今回は「GK・DF・MF/FW」のポジションごとに年齢が上の選手から発表する予定。アジア人初の5大会連続出場を目指す長友佑都（FC東京）が選出さ