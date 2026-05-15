菅原明良騎手（２５）＝美浦・フリー＝が１５日、海外へ武者修行に行くことを明らかにした。６月７日の開催終了後、フランスの小林智厩舎へ２週間滞在。その後はオーストラリアのメルボルンで騎乗する予定となっている。菅原明は「現状に満足していないですし、もうひと皮むけたら。オーストラリアの競馬は馬群がタイトでスローペースなレースが多く、しっかりコントロールする技術を得ることができそう。いいきっかけにしたい