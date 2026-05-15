記者会見する小泉防衛相＝15日午前、国会政府が陸上自衛隊の88式地対艦誘導弾について、フィリピンへの輸出を検討していることが15日、関係者への取材で分かった。4月に防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器の輸出を解禁しており、東・南シナ海で軍事活動を活発化させる中国の抑止を念頭に、連携強化につなげる狙いがある。小泉進次郎防衛相は15日の記者会見で、誘導弾輸出に関し「現時点で決まった事実