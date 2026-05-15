柴犬の姉妹が、一触即発の様子を見せる姿がSNSで話題を集めている。【映像】双子の柴犬が“まさかの場所”で一触即発の瞬間投稿したのは、柴犬の双子姉妹「ちち」と「すず」の飼い主（＠chee2525）。Xに投稿された動画には、普段はフレンドリーだという2匹が、絶対に負けられない攻防を繰り広げる様子が映っている。争いの舞台になっていたのは、投稿した飼い主さん