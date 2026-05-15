米女子ゴルフツアーの「クローガー・クイーンシティー選手権」初日（１４日＝日本時間１５日、オハイオ州シンシナティのマケテワＣＣ＝パー７０）、竹田麗央（２３＝ヤマエグループＨＤ）は５バーディー、１ボギーの６６で回り、４アンダーで首位発進し、渋野日向子（２７＝サントリー）はイーブンで３０位だった。渋野は「ショットがあんまりいい感覚ではなかったんですけど、前半それなりのスコアが出たなという感じではあり