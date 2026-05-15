男子ゴルフの今季メジャー第２戦「全米プロ選手権」初日（１４日＝日本時間１５日、ペンシルバニア州ニュータウンスクエアのアロニミンクＧＣ＝パー７０）、メジャー２勝目を狙う松山英樹（３４＝ＬＥＸＵＳ）は２バーディー、２ボギーと７０で回り、イーブンで首位と３打差の３４位だった。今季はなかなか調子が上がらない松山はティーショットのフェアウエーキープ率５７・１４％と苦戦する中、パッティングでカバーした。ラ