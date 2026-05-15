前節ウォルバーハンプトン戦で負傷交代イングランド1部、ブライトンの日本代表MF三笘薫は、9日（日本時間10日）のウォルバーハンプトン戦の後半、負傷交代となった。14日（同15日）の指揮官の定例会見では、三笘の状態に言及した。その会見で見られた異例の光景に、現地記者も驚きを見せている。三笘は後半10分、左脚を押さえてピッチに倒れこみ、そのまま負傷交代となった。14日（日本時間15日）の会見でファビアン・ヒュルツ