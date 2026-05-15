今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんの睡眠タイム。お布団に埋もれながら幸せそうに眠る姿はとても微笑ましかったそうです。投稿はThreadsにて、3.9万回以上表示。いいね数は7000件を超えていました。 【写真：お布団に入って『スヤスヤと眠っていた猫』…可愛すぎる『寝相』】 可愛い寝相 今回、Threadsに投稿したのは「405号室の猫」さん。登場したのは、おばあちゃん猫です。 その日、猫ちゃん