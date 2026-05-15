鍋を出しっぱなしにしていた飼い主さん。すると、置かれている鍋を猫さんが発見し、可愛すぎる行動に！驚くほどシンデレラフィットする姿は、Instagramで39万回以上も再生され、「すごく満足そう！」「可愛くて食べられない」といった声が寄せられました！ 【動画：鍋に入っていた猫に『オケツ全部出てる』と伝えた結果…飼い主大爆笑の『まさかの行動』】 鍋の中にすっぽり Instagramアカウント「彩 sai(@_____sbrn.619)