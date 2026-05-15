猫が急に「激しい爪とぎ」をする4つの理由 1.気持ちを切り替えたい 高いところに登ろうとして失敗したり、寝ている時に急に大きな音がして飛び起きたりした直後、急に爪を研ぎ始めることがあります。 これは「転位行動」と呼ばれるもので、人間でいう「照れ隠し」に近い行動です。動揺した心を落ち着かせるために、別の動作に集中してリフレッシュしようとしています。 この場合は無理に止めたり声をかけたり