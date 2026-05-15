今回は、筆者の知人A子さんから聞いたエピソードをご紹介します。4歳の娘が、ある日を境に「空想のお友達」と話すように。最初は微笑ましく見ていたものの、娘の＜ある一言＞をきっかけに、背筋が凍ります。しかし、その不思議な現象の裏側に隠されていたのは……？ 見えないお友達 4歳の娘が、ある日を境に「見えないお友達」と話すようになりました。 最初は、ごっこ遊びの延長だと思っていたんです。「いま、わた