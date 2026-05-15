観光地やイベント会場で1度は目にしたことがあるかもしれない。女性用トイレの前にずらりとできる長い列。2026年5月14日放送の「あさイチ」（NHK）は、4年かけて全国の公共トイレの男女別便器数を調査した行政司法書士を紹介した。調査の結果は案の定、女性用が少なすぎる。男性用便器は女性用の平均1.68倍女性トイレ問題の調査に乗り出したのは行政書士の百瀬まなみさん。自分の体験から女性用トイレが少ないと実感。4年ほどかけ