オアシスのリアム・ギャラガーが、オアシスのツアーでスコットランドのグラスゴーにあるセルティックFCの本拠地セルティック・パークで公演を行う可能性について謎めいたヒントを投稿し、再びファンを熱狂させている。 【写真】兄弟バラバラ話題には事欠かないオアシス 伝説的ブリットポップ・バンドのフロントマンであるリアムは、昨年「Oasis Live '25」ツアーで16年ぶりのステージ